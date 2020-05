Lübbecke (WB). Nach mehreren Diebstählen von Pedelecs in Lübbecke bittet die Polizei um Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern. Bereits von Samstag, 18., auf Sonntag, 19. April, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 21.45 und 8.30 Uhr gewaltsam in eine Gartenlaube an der Straße „Am Jägerbach” ein. Sie entwendeten ein angeschlossenes blaues Pedelec der Marke Isy, ­Modell XXL, sowie auch den ­Hartje-Bordcomputer eines weiteren Pedelecs. Unter dem Carport des zugehörigen Hauses hinterließen die Kriminellen ein weiß-orange-farbenes Damenrad des Herstellers Zündapp.