500 Menschen haben sich an der Demo in Düsseldorf beteiligt – darunter auch Mitarbeiter der Firma Aschemeyer aus Lübbecke.

Lübbecke/Düsseldorf (fs). Mehr als 100 Fahrten sind beim Lübbecker Busunternehmen Aschemeyer seit März aufgrund der Corona-Verordnungen und des Shutdowns storniert worden. Wann die Reisebusse wieder regulär durch Deutschland rollen dürfen, ist derzeit noch unklar. Und auch eine finanzielle Unterstützung seitens der Regierung für Busunternehmen ist noch nicht wirklich in Sicht. Vor dem Landtagsgebäude in Düsseldorf haben Mitarbeiter des Lübbecker Familienbetriebes deshalb am Mittwoch mit vielen weiteren Betroffenen für mehr Unterstützung demonstriert.