Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Obermehnen hat am Mittwochnachmittag Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Andreas Kokemoor

Lübbecke-Obermehnen (WB/ko). Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße „In den Doppen“ ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden.