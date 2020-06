Von Eva Rahe

Lübbecke (WB). Nach dem offiziellen Spatenstich am Mittwoch wurde schon am Donnerstag mit den ersten Arbeiten am Fundament des neuen Grünen Zentrums der Landwirtschaft begonnen. Der Gebäudekomplex an der Rahdener Straße soll im März 2021 fertig gestellt sein und als neue Zentrale des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke (WLV) dienen. Auch die jeweiligen landwirtschaftlichen Buchstellen (BSB) werden dann an der Rahdener Straße vereint.