Minden (WB). Im Kreis Minden-Lübbecke gibt es den elften Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus. Eine 91-jährige Bewohnerin aus dem Haus Morgenglanz in Minden, die zu den positiv Getesteten gehörte, ist am Donnerstag verstorben. Landrat Dr. Ralf Niermann spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

32 Menschen waren am Freitag im Kreisgebiet noch mit Covid-19 infiziert, das war einer mehr als am Vortag. Als abgeschlossen gelten derweil 458 Fälle, elf Menschen sind davon verstorben. Ansonsten scheint sich die Lage weiter zu beruhigen. Gemeldete Covid-19-Patienten gibt es im Kreisgebiet aktuell nur in Hille, Minden und Porta Westfalica. Im Altkreis Lübbecke sowie in Bad Oeynhausen und Petershagen gibt es keine Infizierten.

Im Johannes Wesling Klinikum werden aktuell vier Covid-19-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation, eine Person muss beatmet werden. Drei Patienten werden im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, behandelt. Ein Patient befindet sich auf der Intensivstation, zwei Patienten werden auf der Normalstation behandelt.

Landrat Dr. Niermann mahnt auch vor dem Hintergrund des neuesten Todesfalls: „Vorsicht im Umgang und Abstand halten wird auch in den kommenden Wochen und Monaten sehr wichtig bleiben. Die Pandemie bleibt sehr gefährlich, zumal man andere Menschen auch anstecken kann, ohne selbst Symptome zu haben.“

Die aktuelle Statistik für das Kreisgebiet (laborbestätigte Corona-Fälle, in Klammern: abgeschlossene Fälle/Todesfälle): Bad Oeynhausen 48 (48/2), Espelkamp 35 (35), Hille 34 (30/1), Hüllhorst 29 (29), Lübbecke 48 (48), Minden 149 (125/4), Petershagen 26 (26), Porta Westfalica 27 (23/1), Preußisch Oldendorf 19 (19), Rahden 23 (23/1), Stemwede 52 (52/2).