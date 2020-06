Lübbecke (WB). Unbekannte haben am Montag in den frühen Morgenstunden auf den Terrassen zweier Häuser an der Ecke Schopenhauerstraße/Uhlandstraße in Lübbecke ein Feuer gelegt. In einem Fall griffen die Flammen auf ein Wohnzimmer über. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.