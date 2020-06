Fußballgenuss auf Kunstrasen – das soll ab Oktober auch in Lübbecke möglich sein. Die Arbeiten für den Bau des modernen Platzes an der Kreissporthalle haben begonnen. Foto: Mattana

Lübbecke (gag). Es tut sich etwas für die Fußballer in Lübbecke: An der Kreissporthalle haben in dieser Woche die Arbeiten für den Bau des Kunstrasenplatzes begonnen. Die beauftragte Firma besitzt viel Erfahrung und hat auch schon für den FC Bayern gebaut.