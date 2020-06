Espelkamp (WB/fq). Privaten Osterfeuern droht in Espelkamp das „Aus“. Im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz hat Marco Hennig, Ordnungsamtsleiter der Verwaltung, die Sachlage erläutert.

Demnach gebe es in Espelkamp rund um die Osterfeiertage etwa 170 Osterfeuer. Diese Zahl alleine sorgte bei dem ein oder anderen Ausschuss-Mitglied im Gesellschaftsraum des Bürgerhauses für Erstaunen. Hennig fuhr fort und sagte, dass diese Feuer unter anderem für eine erhöhte Feinstaubbelastung in und um Espelkamp sorgen. „Die Vielzahl der privaten Osterfeuer trägt nicht unerheblich zu einer Erhöhung dieser Werte bei“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Hennig betonte zudem, dass es aufgrund des diesjährigen Veranstaltungsverbotes – aufgrund der Corona-Pandemie – eine positive Wirkung auf die Luftreinheit gegeben habe. Das Bewusstsein der Bevölkerung zum Thema Feinstaub habe zugenommen – auch aufgrund der Vorfälle in der Autoindustrie.

Die Verwaltung stellte heraus, dass das Landesumweltamt bereits im vergangenen Jahr festgestellt habe, dass „Osterfeuer der Rechtsprechung nach den Brauchtumsfeuern“ unterliegen. Dazu gehört, dass diese von ortsansässigen Vereinen, einer Organisation oder Kirchen ausgerichtet werden und für Jedermann zugänglich sind.

Daher sagte Hennig, dass die Verwaltung den Umgang mit den Osterfeuern im kommenden Jahr dahingehend ändern wolle, dass dieser Brauch nur noch von ortsansässigen Vereinen oder Kirchen ausgerichtet werden dürfe. Aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund des Umweltschutzes sollen private Osterfeuer nicht mehr zugelassen werden.

Florian Craig, Bündnis 90/Die Grünen, sagte dazu: „Das würde ich begrüßen und das kann ich auch sehr gut für mich vertreten.“ Nachdem kein anderer Politiker sich zu dem Vorschlag äußerte, einigte sich der Ausschuss darauf, den Sachverhalt in den Fraktionen zu besprechen und zu schauen, wie die Volksvertreter der verschiedenen Parteien die Situation beurteilen.