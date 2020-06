Wer seine Hochzeit mit nahestehenden Menschen feiern möchte, darf dies jetzt wieder in begrenztem Rahmen tun, auch in Gaststätten. In NRW gibt es weitere Lockerungen in der Krise. Foto: dpa

Lübbecke (WB). Was ist in Zeiten der Corona-Pandemie erlaubt und was nicht? Das Land NRW regelt dies in der sogenannten Coronaschutz-Verordnung. Vom Montag, 15. Juni, an gilt wieder eine neue Verordnung, die dann mit Ablauf des 1. Julis außer Kraft tritt. Sie sieht unter anderem eine Lockerung bei den Versammlungsregelungen vor. Über die Neuerungen informiert nun auch Lübbecke Marketing seine Mitgliedsbetriebe. Denn auch für den Handel ändert sich etwas.