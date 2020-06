Lübbecke (WB/fn). Dreiste Diebe haben in der Nacht zu Sonntag von einem Privatgrundstück in Stockhausen-Hope eine schwere Standkreissäge sowie drei Abdeckplanen von Holzstapeln gestohlen. Familie Schäffer ist damit bereits zum dritten Mal Opfer von derartigen Diebstählen geworden. „Das ist erstaunlich, denn das Holz lagert gar nicht so weit weg von unserem Wohnhaus“, sagt Werner Schäffer.