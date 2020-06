Dennoch sei der Umzug der Lübbecker Zweigstelle der Behörde seit langer Zeit geplant. Wenn alles klappe, sollen die Mitarbeiter am Freitag und Samstag den Umzug bewältigen. „Ab Montag sind wir dann an der neuen Stelle an der Westerbachstraße 31 zu finden“, sagt Siedentopf. „Doch für das Publikum geöffnet haben wir dann immer noch nicht“. Und so werde sich für die Kunden kaum etwas ändern, zumindest nicht in der folgenden Woche.

„Wenn alles klappt“– das hänge von der Etablierung des EDV-Systems der Zweigstelle ab. Denn ohne Datenverbindung läuft beim Straßenverkehrsamt gar nichts.

Einwurf- und Abholsystem

„Erstmal müssen die EDV-Arbeitsplätze laufen. Dann können wir auch umziehen“, meint der Straßenverkehrsamts-Leiter.

Und auch nach dem Umzug werde man nicht das Publikum vor der Tür stehen haben. Das stehe schon fest. Denn das Einwurf- und Abholsystem habe sich inzwischen bewährt. Pro Werktag werden allein in der Zweigstelle Lübbecke etwa 150 Kfz-Zulassungen durchgeführt. Dafür sorgen elf Mitarbeiter auf sieben Stellen. Durch Corona habe das Straßenverkehrsamt lediglich eine Reduzierung auf 90 Prozent des Grundaufkommens der Anträge erfahren.

„Das ist hier auf dem Land nicht ungewöhnlich. Schon in den vorhergehenden Wirtschaftskrisen hat sich das in Lübbecke so gezeigt.“ Siedentopf führt das auf die ländliche Struktur zurück: „In Stemwede ist man eben ohne Auto aufgeschmissen.“

Kfz-Abmeldungen aus anderen Kreisen

Dies sei bei anderen Kreisen und deren Ämtern durchaus nicht so. „Dort verzeichnet man Rückgänge von 50 bis 60 Prozent.“ Vielleicht liege das ja auch an dem in Minden-Lübbecke eingeführten System. „In anderen Kreisen muss man mit Terminvergaben arbeiten. Bei uns nicht. Das führt allerdings auch dazu, dass wir vermehrt Kfz-Abmeldungen aus anderen Kreisen bearbeiten. „In Lübbecke kann das in drei bis vier Tagen erfolgen. In anderen Kreisen haben Sie dann unter Umständen nicht einmal einen Termin.“

Der Umzug an die Westerbachstraße erfolgt unter Vorbehalt. „Wir werden dann noch unsere Akten vom Einwurfsystem aufarbeiten und nach einiger Zeit auch wieder unter entsprechenden Hygiene-Regeln wie Mundschutz und Plexiglas öffnen“, deutet der Leiter des Straßenverkehrsamts an.