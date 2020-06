Nachdem der Wagen des 58-Jährigen auf der Bohlenstraße in Höhe einer Tankstelle gegen einige auf dem Gehweg stehende Mülltonnen prallte und in Schlangenlinien auf der B65 weiter in Richtung Gehlenbeck fuhr, gingen gegen 9.20 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Darunter war auch der eines Taxifahrers, der von den Beamten gebeten wurde, dem Pkw zu folgen und den jeweiligen Standort durchzugeben. Warum es zu dieser auffälligen Fahrweise des 58-Jährigen gekommen ist, war zunächst unbekannt. Nach dem Unfall hielt der Verursacher sein Fahrzeug unvermittelt an einer Bäckerei an, wendete und fuhr zurück zur B239. Hier bog der Mann in Richtung Espelkamp ab, um an der Kreuzung mit der Industriestraße nach rechts abzubiegen. Wenig später wendete der 58-Jährige erneut und fuhr zurück zur Bundesstraße. Hier konnte ihn eine Polizeistreife schließlich zum Anhalten bewegen. Als die Beamten die gesundheitlichen Probleme des Fahrers erkannten, forderten sie umgehend einen Notarzt sowie einen Rettungswagen an. Zudem verständigen die Polizisten die Angehörigen des 58-Jährigen. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.