Von der Schulbank zum Blutspenden

Lübbecke (WB). Als Stephan Kottmann vom Blutspendedienst West die Anfrage erhielt, ob die Zimmerer-Azubis des dritten Lehrjahrs geschlossen zum Spenden kommen könnten, war er sofort bereit, seinen Terminplan zu ändern. So startete der geplante Spendentermin in Lübbecke eine Stunde früher. Die Auszubildenden konnten so direkt von der Berufsschule zum Blutspenden in die Stadtsporthalle gehen.

Von Eva Rahe