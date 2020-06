Opfer in den Fokus rücken

„Das kann sowohl Stalking als auch ein körperlicher Angriff sein“, berichtet Ingrid Liebs. Die ehemalige Leiterin eines Gymnasiums in Bad Driburg engagiert sich seit 2015 beim Weißen Ring. Damals war sie durch einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam geworden, dass der Verein neue Helfer sucht. Nach verschiedenen Fortbildungen erhielt sie 2017 ihren Mitgliedsausweis.

Liebs Tochter wurde ermordet

Ingrid Liebs bringt eine eigene, ganz persönliche Geschichte in die Arbeit beim Weißen Ring ein. Ihre Tochter Frauke ist am 20. Juni 2006 – was in diesen Tagen genau 14 Jahren her ist – in Paderborn spurlos verschwunden. Vier Monate später wurde ihre Leiche in einem Wald in Lichtenau entdeckt. Ein Täter konnte nie ermittelt werden. Noch immer gehen ab und zu neue Hinweise zu diesem bisher ungelösten Fall ein. „Es sind noch immer Polizisten im Dienst, die mit dem Fall damals betraut waren. Der Fall meiner Tochter war zwar nicht der Anlass für meine Arbeit beim Weißen Ring, aber ihr hätte das sicher gut gefallen, denn sie war ein sehr sozialer Mensch“, sagt Ingrid Liebs.

Mit ihrer Arbeit beim Weißen Ring möchte die Lübbeckerin helfen, dass die Opfer von Gewalttaten nicht einfach vergessen werden. „Leider stehen oft die Täter im Vordergrund. Wenn sie dann verurteilt werden, ist der Fall abgeschlossen. Für die Opfer ist er das aber oft noch lange nicht“, berichtet Ingrid Liebs, die mit ihren Helfern etwa 60 bis 70 Fälle pro Jahr im Kreis Minden-Lübbecke betreut. Sie betont, dass der Weiße Ring keine Rechtsberatung biete. Vielmehr versteht sie sich als Lotsin. „Wir hören zu und können Hilfestellung geben, an wen man sich wenden kann. Das können Vereine wie Wildwasser oder Mannigfaltig sein, die sich beide um Missbrauchsopfer kümmern. Dort kann den Opfern spezifischer geholfen werden.“

Das Zuhören gehört besonders dazu

Auch spricht Ingrid Liebs Empfehlungen aus, an welchen Rechtsanwalt man sich mit seinem Anliegen wenden kann. Wichtig ist ihr aber: „Wir sind keine Rechtsanwalt-Vermittler, die Entscheidung für einen Rechtsanwalt trifft immer das Opfer.“ In bestimmten Fällen unterstützt der Weiße Ring Opfer mit einer Soforthilfe bis zu 300 Euro, auch können Erstberatungsschecks über 190 Euro für ein Gespräch mit einem Anwalt ausgestellt werden.

Zu ihrer Arbeit gehört aber nicht nur eine aktive Beratung, sondern auch das einfache Zuhören. „Viele von uns haben einen pädagogischen, sozialen oder polizeilichen Hintergrund. Man muss über die Dinge Bescheid wissen, um sie einordnen zu können: Ist das ein Fall für den Weißen Ring und wo können wir den Opfern qualifizierte Hilfe zukommen lassen“, sagt Ingrid Liebs.

Zusammenarbeit mit der Polizei ist wichtig

In einer eigenen Akademie bietet der Weiße Ring aus diesem Grund zahlreiche Fortbildungen an. Zuletzt hat die neue Leiterin der Außenstelle Minden-Lübbecke Anfang des Jahres ein Seminar zum Thema Kindesmissbrauch besucht. „Der Austausch mit den anderen Teilnehmern hilft einem sehr, denn man ist auf einem ähnlichen Stand.“ Das gilt auch für die Gespräche mit den Opfern. Wenn es geht, besucht Ingrid Liebs diese am liebsten zu zweit. „Dann kann man sich hinterher noch einmal über das Gehörte austauschen. Vieles von dem, was man da hört, geht einem schon längere Zeit durch den Kopf.“

Nicht nur aus diesem Grund ist der vernünftige Austausch mit der Polizei wichtig. „Das ist eine gute Zusammenarbeit mit der Direktion in Minden“, lobt Ingrid Liebs die Beamten. Mal stellen diese den Kontakt zu einem Opfer her, mal kommen die Betroffenen direkt auf den Weißen Ring zu. Dann kann Ingrid Liebs im Zweifel an die Polizei weiter vermitteln.

Kontakt

Wer mit dem Weißen Ring Kontakt aufnehmen möchte, kann dies auf verschiedenen Wegen tun. Und zwar postalisch unter Weißer Ring Minden-Lübbecke, Ingrid Liebs, Postfach 1315, 32293 Lübbecke, per E-Mail an die Adresse weisser-ring.minden-luebbecke@t-online.de oder telefonisch in der Zeit von 9 bis 18 Uhr unter 0151/55164862.

Gerne hätte Ingrid Liebs auch noch mehr Helfer in ihrem Team. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit hat, kann sich ebenfalls unter den genannten Kontaktdaten melden. Weitere Informationen gibt es hier.