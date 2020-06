Berufskolleg Lübbecke verabschiedet 401 Schüler und Studenten

Lübbecke (WB). In diesem Jahr sind am Berufskolleg Lübbecke 401 Schüler und Studenten aus 23 Vollzeitklassen und Fachschulen verabschiedet worden. Wegen der Corona-Auflagen fand die Zeugnisübergabe nicht wie sonst üblich in der Stadthalle Lübbecke, sondern im Klassenverband statt. Die Klassenlehrer nutzten die vielfältigen Räume des Berufskollegs, um diese Feierstunde individuell zu gestalten.

Von Westfalen-Blatt