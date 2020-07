Bauarbeiten in der Tonstraße bereits in vollem Gange

Lübbecke (WB). Kaum sind die Bauarbeiten an der einen Stelle in der Lübbecker Fußgängerzone abgeschlossen, gehen sie an anderer Stelle bereits wieder los. In der zweiten Wochen laufen nun auch schon die Arbeiten in der Tonstraße. Denn dort soll ebenfalls der Straßenbelag umgestaltet werden.