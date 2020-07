Nur heimische Motive sind gefragt: Sonnenuntergang am Stemweder Berg, Wanderung zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Waldspiele beim Kinderferienspaß, Zelten im eigenen Garten oder Blumengießen in „Balkonien“ in Nettelstedt.

Urlaubsmotive können ab sofort eingesendet werden. Als Belohnung gibt es nicht nur die Möglichkeit, das eigene Foto gedruckt in der Zeitung zu sehen. Die schönsten Motive werden auch auf der Homepage dieser Zeitung in einer Fotostrecke präsentiert. Bilder bitte an luebbecke@westfalen-blatt.de schicken. Digitale Fotos bitte nicht komprimieren, mit einem Bearbeitungsprogramm verfremden oder in Word-Dokumente einbinden. Schön wäre es auch, wenn die Fotografen kurz die Entstehungsgeschichte des Bildes berichten könnten. Häufig steckt hinter einem Schnappschuss auch eine kleine interessante Urlaubsgeschichte.