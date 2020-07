Theatertelefon nimmt Wünsche auf

Vorstandsmitglied Barbara Ramroth-Bode, die auch das Theatertelefon betreut, hat alle Kulturfreunde, die in der vergangenen Spielzeit ein Abonnement hatten, angeschrieben. Mit in der Post: das neue Theatermagazin. „Dieses Mal ist das Prozedere ein anderes. Wir arbeiten nicht mit normalen Abotickets, sondern mit Einzelkarten. Meine Bitte ist, dass sich die Kunden melden, damit ich ihre Wünsche aufnehmen kann.“ Ob und unter welchen Bedingungen die jeweils gewünschte Vorstellung gezeigt werden kann, lässt sich noch nicht sagen.

„Das ist im Moment wie ein Blick in die Glaskugel, weil sich die Bestimmungen durch die Corona-Pandemie immer wieder ändern“, sagt Barbara Ramroth-Bode und hofft, dass die seit Mittwoch geltende Schutzverordnung des Landes NRW Bestand haben wird. Diese besagt unter anderem, dass für Aufführungen wieder bis zu 300 Personen zulässig sind. Wenn die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen, kann für die Sitzplätze der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Zuschauern durch die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit ersetzt werden.

Resonanz auf das Programm ist groß

Auch hier braucht Ramroth-Bode somit die Unterstützung der Theaterfans. „Ich muss jeden Platz individuell zuweisen und dafür die Daten der Kunden aufnehmen.“ Anschrift und Telefonnummer sind vonnöten, und das am besten schriftlich. Das Ordern der Theaterkarten sei in dieser Saison vergleichbar mit der Reservierung eines Tisches im Restaurant. Wer eine oder mehrere Vorstellungen besuchen möchte, muss sich melden. Es gilt das Windhund-Prinzip. Je schneller der Wunsch für Komödie, Kinderstück, Kabarett und Co. sowie die Platzierung geäußert wird, umso besser. Falls zum jeweiligen Aufführungszeitpunkt wieder eine neue Corona-Regel gilt, die eventuell den Wegfall von Plätzen bedeutet, ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, sich eine Karte sichern zu können. „Ein Vorteil ist nun für uns, dass wir mit der Stadthalle als Aufführungsort eine Mehrzweckhalle und kein Theater haben. So kann für jede Veranstaltung eine individuelle Bestuhlung angeordnet werden“, so Ramroth-Bode.

Falls eine Veranstaltung ausfallen sollte, wird der Ticketpreis vom Kulturring zurückerstattet. Gutscheine sollen nicht eingesetzt werden. Die Resonanz auf die Stücke der Saison 2020/2021 sei überraschenderweise groß, berichtet die Kulturkennerin. Das Theatertelefon steht kaum still, wobei der Beratungsbedarf höher ist als in normaler Zeit. Trotz oder gerade wegen der besonderen Situation wollen sich die Fans das Theatervergnügen nicht nehmen lassen. Und: Das, was in Lübbecke gezeigt wird, sehen sich nicht nur Menschen aus Lübbecke an. Auch Anfragen aus Paderborn, Bielefeld und Herford laufen ein. Das sei dieses Mal nicht anders als in den Jahren zuvor, sagt Ramroth-Bode. „Wir freuen uns über jeden Gast, ob Stammzuschauer oder erstmals hier.“

Natürlich gibt es auch wieder ein Programm im Alten Amtsgericht – das beliebte Künstlerpodium. Dabei läuft das Ticketverfahren allerdings auch anders als sonst. Der Vorverkauf in der Bücherstube Lübbecke fällt weg, stattdessen gibt es eine verbindliche Karten-Reservierungsliste für die Abendkasse. Auch hier ist Barbara Ramroth-Bode am Theatertelefon (05741/2349999) die Ansprechpartnerin.

Theatermagazin auch online abrufbar

Das Theatermagazin kann online als Blätterkatalog abgerufen werden, wird aber auch in den nächsten 14 Tagen im Umkreis von 30 Kilometern an öffentlichen Stellen ausgelegt. In der Bücherstube können sich Interessierte schon jetzt ein Exemplar mitnehmen. In der Printversion nicht verzeichnet sind zwei Änderungen: Die romantische Komödie „SMS für dich“ (geplant als regulärer Spielzeitauftakt am 17. Oktober) wird in der kommenden Saison gezeigt. Stattdessen gibt es „Ich hasse dich, heirate mich“ zu sehen. Und am 8. November wird nicht der Komödienklassiker „Boeing, Boeing“ gezeigt, sondern „Darf ich noch auf eine Ohrfeige mit raufkommen?“, eine neue Zusammenarbeit des Kulturrings mit dem Veranstalter Theaterhit. Infos und aktuelle Änderungen online unter www.kulturring-luebbecke.de.