Kai Abruszat (Stemwede, FDP), Frank Haberbosch (Lübbecke, SPD), Bert Honsel (Rahden, CDU) und Heinrich Vieker (Espelkamp, CDU) hatten in einem gemeinsamen Schreiben an Scheuer neue Fördermittel verlangt , damit auch so genannte graue Flecken (Anschlüsse über 30 Megabit pro Sekunde, aber nicht gigabitfähig) beseitigt werden können.

„Die von der Bundesregierung bereitgestellten Mittel für eine flächendeckende Verfügbarkeit von gigabitfähiger Infrastruktur zeigen beim Ausbau der so genannten weißen Flecken erste erfreuliche Fortschritte. Ein Ausbau so genannter grauer Flecken ist aber nicht Bestandteil der bisherigen Förderung“, begründen Achim Post und Frank Schäffler ihre Position. Auch Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Unternehmen, die bereits über ein bestimmtes Maß an geringer Internetversorgung verfügen, benötigen nach Auffassung der beiden Bundestagsabgeordneten Zugang zu modernsten Glasfasernetzen.

Derzeit wird eine erweiterte Förderkulisse mit der Europäischen Kommission abgestimmt, damit auch „graue Flecken“ mithilfe von Fördermitteln mit Gigabitgeschwindigkeiten erschlossen werden können. „Wir hoffen, dass die Bundesregierung schnell handelt, damit die Bürger und Unternehmen nicht digital abgehängt werden“, unterstreichen unisono die beiden Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler und Achim Post.