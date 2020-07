„Gegen die Hetze der AfD“

Michael Hafner, ehemaliger Leiter der Stadtschule und beim Bündnis von Anfang an dabei, hatte sich um die Genehmigung bei der Stadt gekümmert. „Mir liegt sehr daran, dass auch Jugendliche mit Migrationshintergrund ohne Angst aufwachsen können“, erklärte er den Grund für sein Engagement. „Deshalb wende ich mich gegen die Hetze, die von der AfD betrieben wird“, sagte er weiter.

Irmgard Schmidt, die vom ersten Treffen an voller Ideen und Pläne steckte, konnte erste kleine Aktionen umsetzen. So gab es an einer Stellwand Plakate mit zwei konträren Aussagen über die AfD. Passanten wurde hier die Möglichkeit geboten, mittels eines roten Klebepunktes zu markieren, welche Aussage ihrer Meinung nach richtig ist. „Die AfD gibt sich als demokratische Partei, und das wollen wir nicht so stehen lassen“, erläuterte Schmidt den Gedanken dahinter. Letztendlich führten sie die Aktion für die Bürger durch: „Die sollen ja ihre Meinung sagen!“

Collage ist in Vorbereitung

Demokratie und Respekt wollten die Bündnismitglieder sichtbar leben. So wettere man nicht gegen Andersdenkende, sondern hinterfrage kritisch. Jeder werde darin bestärkt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Zum Abschluss dieses ersten öffentlichen Auftritts in der Innenstadt ließen die Aktivisten, unterstützt von Bürgermeister Frank Haberbosch, bunte Ballons in den Himmel steigen, die mit Begriffen wie „Demokratie“, „Mut“, „Respekt“ oder „Vielfalt“ beschriftet waren.

Wer ebenfalls „Gesicht zeigen“ wolle für Demokratie, Vielfalt und Respekt, könne einfach in den nächsten Tagen ein Foto (Porträt) und ein kurzes Statement dazu schicken, warum man das Bündnis unterstützen wolle, hieß es. Man könne das Portrait per Mail an gesichtzeigen.luebbecke@gmail.com schicken und Teil der bunten Collage auf einem Plakat werden, welches das Bündnis gestaltet.