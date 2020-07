Die Kreisverwaltung teilt mit, dass die in den vergangenen Tagen nach oben gehenden Zahlen im Wesentlichen auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurückzuführen seien. Bisher handele es sich bei den aktuellen Fällen um die Balkanländer Kosovo, Bulgarien, Serbien und Albanien. Generell sei die Gefahr für eine Infektion mit Covid-19 bei einem Aufenthalt in einem ausgewiesenen Risikogebiet erhöht, betont die Kreisverwaltung und informiert zum Thema Reiserückkehr. „Reisende, die aus einem der aktuell ausgewiesenen Risikogebiete zurückkehren, müssen sich beim Gesundheitsamt des Kreises melden (E-Mail: einreise.covid@minden-luebbecke.de). Für sie besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht.“ Auch alle anderen Bürger, die Fragen zur Coronaeinreiseverordnung haben, können sich an das Kreis-Gesundheitsamt wenden.

Der Kreis empfiehlt Reisenden ebenso wie Arbeitgebern, sich umfassend zu informieren und Vorkehrungen zu treffen, um eine erneute Ausbreitung des Virus’ so gut wie möglich zu vermeiden. Vor Urlaubs- und sonstigen Reisen sollten sich Reisende über Hinweise und Regelungen der einzelnen Länder beim Robert-Koch-Institut und dem Auswärtigen Amt informieren. Dies diene dem Schutz der eigenen Gesundheit und der Gesundheit von Familie, Freunden und Kollegen.

„Wenn es um die Reise in ein Risikogebiet geht, kann dies außerdem arbeits- oder dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Daher ist es empfehlenswert, sich vor Reiseantritt beim eigenen Arbeitgeber darüber zu informieren, welche internen Regelungen gerade für die Rückkehr aus einem Risikogebiet bestehen“, so die Kreisverwaltung. Sollten Arbeitnehmer entgegen bestehender Reisewarnungen in einen Staat oder eine Region reisen, die als Risikogebiet eingestuft sei, könnten Ansprüche auf Lohn, Entgelt, Verdienstausfall oder auch sonstige Ansprüche und Leistungen entfallen.

Hinweise und Regelungen der einzelnen Länder für Urlaubs- und sonstige Reisen sowie die jeweils aktuelle Einstufung als Risikogebiet gibt es unter anderem auf der Internetseite www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus. In NRW gilt für Ein- und Rückreisende aktuell die Coronaeinreiseverordnung. Hier ist geregelt, dass Personen, die aus dem Ausland nach NRW einreisen und sich während der vorangegangenen 14 Tage vor Einreise nach NRW in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich direkt nach der Einreise in Quarantäne zu begeben. Wegen dieser Quarantänepflicht dürfen sie nach Rückkehr keine Arbeitsleistungen beim Arbeitgeber erbringen. Alle wichtigen Infos zur Coronaeinreiseverordnung sind online zu finden unter www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus. Der Kreis Minden-Lübbecke hat auch für Fragen zur Einreise ein Bürger-Telefon eingerichtet unter 0571/807-15999. Das Telefon ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr besetzt.