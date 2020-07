„Es kehrt endlich wieder etwas Leben ein“, sagt Jana Hagemeyer vom Team der Freilichtbühne. „Wir planen für Samstag, 22. August, ein kleines Gastspiel. Unser Gast wird Thomas Schiffmann sein, zusammen mit seinem Ensemble aus insgesamt vier Leuten. Alles also sehr schmal und somit auch coronakonform.“

Thomas ist den Nettelstedtern bestens bekannt, denn aus seiner Feder stammen die Erfolgsstücke „Schlager lügen nicht“ aus 2017 und „Toast Hawaii“ aus 2018. Er­steres kam derart gut beim Publikum an, dass es im Folgejahr noch eine Sondervorstellung gab.

„Ne Dame werd’ ich nie“

Die Zeichen stehen also wahrlich gut, dass Thomas Schiffmann den Zuschauern erneut einen tollen Abend bereiten wird. Mit dem Stück „Ne Dame werd’ ich nie“ (Beginn: 20.30 Uhr) werden „die Bretter, die die Welt bedeuten“ für eine Aufführung aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Nina Barton, Laura Albert und Susanne Starzak, präsentiert von Thomas Schiffmann, gestalten den Konzertabend. Der Inhalt klingt vielversprechend: drei Frauen zwischen Romanzen, Affären und Liebeleien, in Hochstimmung und Weltschmerz, in guter Hoffnung und tiefster Verzweiflung. Erzählt werden Geschichten, die das Leben schrieb – es geht um Träume, Geheimnisse und Bekenntnisse. Drei ganz unterschiedliche weibliche Wesen treiben ihr Unwesen auf der Bühne, während ein verzweifelter Moderator versucht, Ordnung ins feminine Chaos zu bringen.

Zudem spielen auch weltbekannte Melodien eine große Rolle. Das Publikum erwartet ein Abend mit Chansons und Liedern von Hildegard Knef, Edith Piaf, Evelyn Künneke und vielen anderen. „Lassen Sie sich verzaubern, verstören und begeistern von weiblichen Sichtweisen und Blicken auf die Liebe, das Laster und was das Leben sonst noch so hergibt“, so das Team der Freilichtbühne. Die Zuschauer erleben außerdem Julien Castanie an der Gitarre.

Anmeldungen nur per E-Mail

Der Eintrittspreis beträgt 24 Euro (20 Euro für ermäßigte Karten). Anmeldungen erfolgen lediglich per E-Mail an info@flbn.de unter Angabe der Namen, Adressen und Kontaktdaten der Besucher zwecks Corona-Nachverfolgbarkeit. Anmeldeschluss ist Samstag, 8. August. Die Bestätigung mit Platzkarten und die IBAN zur Vorauszahlung werden den Zuschauern per E-Mail zugeschickt. Das Kontingent ist dem Mindestabstand geschuldet sehr begrenzt. Alle Informationen zum Gastspiel und der Bühne auch online unter www.freilichtbuehne-nettelstedt.de.