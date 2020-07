Lübbecke auf Leinwand

Ihre Motive findet Monika Cornelius meist in der Lübbecker Innenstadt und den umliegenden Ortschaften. Mit ihrem Blick für das Wesentliche erkennt sie, aus welcher Perspektive sie ein historisches Gebäude malen muss, um seinen Charme in der reduzierten Art der Abbildung – zweidimensional und unter Weglassung von Farbe – perfekt zur Geltung zu bringen.

Hat sie ein Motiv ausgewählt, wird zuerst ein Foto gemacht, welches ihr während des Schaffensprozesses, der sich über mehrere Wochen erstreckt, als Vorlage dient. „Die Malerei erfordert dann enorme Konzentration, alle Größen und Abstände müssen passen“, erklärt Cornelius, der die maßstabsgetreue Abbildung sehr wichtig ist. Sie habe immer ein Zentimetermaß dabei, arbeite jedoch kaum mit dem Bleistift, berichtet sie. Nachdem die Leinwand, die von ihrem Mann Rolf Cornelius auf einen stabilen, selbstgebauten Rahmen gespannt wird, mit einem Cremeton grundiert ist, wird die Anwischfarbe, ein heller Grauton, aufgetragen.

Als Bühnenmalerin tätig gewesen

Und dann wird es filigran: Mit sehr feinen Pinseln arbeitet Monika Cornelius, die unter anderem als Bühnenmalerin tätig war, Linie für Linie die Form des Gebäudes heraus. Immer wieder mischt sie auf ihrer Palette neue Grautöne und misst akribisch nach, ob beispielsweise der Abstand zwischen zwei Fenstern korrekt dargestellt ist. Zwei bis drei Stunden täglich steht sie in der heimischen Küche – ihrem bevorzugten Arbeitsplatz bei der künstlerischen Tätigkeit – an der Staffelei und malt. „Es kann aber auch länger sein“, sagt sie und ergänzt „Es kommt darauf an, in welcher Verfassung ich bin.“

Ihr neuestes Bild, das die Lübbecker Scharrnstraße mit Blick Richtung Lange Straße zeigt, ist gerade fertig geworden, das nächste Bild, eine Auftragsarbeit, bereits in Planung. „Man muss Aufgaben haben. Die Arbeit schafft Struktur und macht mir Spaß“, betont Cornelius, die sich nicht vorstellen kann, im Ruhestand den ganzen Tag die Hände in den Schoß zu legen.

Bei einem Bummel durch die Lange Straße kann man einige Werke von Monika Cornelius im Schaufenster des leerstehenden Geschäftes mit der Hausnummer 8 entdecken. Aktuell steht hier beispielsweise eine Ansicht vom Gänsemarkt aus auf die Einmündung Bäcker- und Niedernstraße. Die Andreaskirche, auf einem Gemälde von der Südseite aus dargestellt, findet sich in zwei weiteren Stadtansichten, mal im Hintergrund, mal am Bildrand, wieder. Wer Interesse an einer Arbeit der Lübbecker Künstlerin hat, erreicht sie unter Telefon 0171 /24 28 999.