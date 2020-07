Corona und die Folgen

Hierbei habe Deutschland auf Grund seines hervorragenden Gesundheitswesens und der verantwortungsvollen Entscheidungen von politischen Gremien eine gute Ausgangsposition, ist die Auffassung der CDA. Trotzdem seien auch in Deutschland die Folgen sowohl im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen als auch kulturellen Bereich überall sichtbar. „Besonders hart hat es unter anderem die Touristikbranche, die Fluggesellschaften, die Schausteller, die Messebauer und alle Kulturtreibende getroffen“, resümiert CDA-Kreisvorsitzender Günter Obermeier.

Homeoffice und E-Learning

„Doch welche Lehren ziehen wir aus dieser Krise? Viele Dinge, die man bisher vorsichtig nur andiskutiert hat, sind auf einmal Realität geworden. Homeoffice und E-Learning mussten sich etablieren und werden sicher auch nach Corona weiter, wenn auch in reduzierter Form, praktiziert“, so Obermeier weiter. Beim Homeoffice müsse sich eine neue Vertrauensbasis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entwickeln. Auch strukturelle Schwächen, wie fehlende Glasfaserversorgung im ländlichen Raum, seien dabei zu Tage getreten.

Schulsektor

Als besonders verheerend sieht die CDA die Folgen im Schulsektor an, „denn der monatelange Unterrichtsausfall im Klassenverbund war besonders für die Entwicklung der Kinder aus bildungsfernen beziehungsweise sozial schwachen Haushalten dramatisch“. Durch die nahezu komplette Schließung seien viele junge und berufstätige Eltern vor enorme Probleme und Herausforderungen gestellt worden. Verschärfend hinzu komme die schon seit Jahren verschlafene Digitalisierung der Schulen. „Bildung ist unsere wertvollste Ressource – dementsprechend sollten wir auch damit umgehen“, fordern die CDAler. Gleiches gelte „für unsere demokratischen Werte“.

Gesundheitswesen

Ein weiteres Thema sei die Überlastung im Gesundheitswesen, hier besonders in der Pflege. Obermeier: „Corona hat uns einerseits erneut den Fachkräftemangel vor Augen geführt und zugleich, welchen wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert Pflegerinnen und Pfleger einnehmen – gerade in der emotionalen Ex-tremsituation Quarantäne haben sie Außerordentliches geleistet.“ Pflegerische Berufe müssten eine deutliche Aufwertung erfahren, „wenn wir vor dem Hintergrund des immer weiter fortschreitenden demografischen Wandels nicht langfristig in eine Katastrophe rutschen wollen“, stellte der CDA-Kreisvorstand heraus.

Der Fall „tönnies“

Das System der „bewussten Verantwortungslosigkeit“ in der Arbeitswelt, wie der Fall „Tönnies“ zeige, sei durch Corona mal wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Das Beispiel Dänemark zeige, dass es auch ohne Werkverträge und Leiharbeit gehe. Leider habe auch das von der CDA geforderte Mindestlohngesetz hier nicht ausgereicht, um durch humane Arbeitsbedingungen die Arbeitnehmer zu schützen. „Unsolidarisches Wirtschaften in Form nicht mehr vorhandener Tarifbindungen in Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist auf sehr krasse Art wieder einmal öffentlich geworden“, so die Christlich-Sozialen.

Autobranche und Airlines

Kriminelle Abgasmanipulationen, ein neues Umweltbewusstsein auf Grund von zwei Hitzesommern und CO2-Problemen in Großstädten hätten die Automobilindustrie als wichtigen deutschen Wirtschaftszweig schon vor Corona in eine Strukturkrise geführt und durch Corona noch verstärkt. Hier werde es vermutlich zu weiterem Arbeitsplatzabbau kommen, der durch gezielte Strukturprogramme abgefedert werden müsse. „Auch den Airlines wird es durch digitale Alternativen wie zum Beispiel die Nutzung von Videokonferenzen langfristig an Flugkundschaft fehlen. Und auch der internationale Tourismus wird sich erst nach erfolgreicher Bekämpfung des Virus’ langsam erholen“, prognostiziert die CDA.

Staatsverschuldung

Sowohl Deutschland als auch seine Nachbarländer in der EU hätten sich durch gewaltige Staatsverschuldungen gegen die wirtschaftlichen Folgen gewehrt. Durch die daraus folgenden jahrzehntelangen Rückzahlungen seien Reserven für künftige Krisensituationen nicht mehr vorhanden. Deshalb müssten alle Fördergelder verantwortungsbewusst und nachhaltig eingesetzt werden.

Fazit

„Selbst, wenn wir heute noch in eine Glaskugel schauen, steht fest, dass sich durch Corona unser Leben verändert hat und nachhaltig verändern wird. Wir können aber als gesamte Gesellschaft die Chance ergreifen, diese unvermeidlichen Veränderungen positiv zu gestalten“, sagt die CDA. Dabei müsse der Dienst am Menschen wieder einen höheren Stellenwert erhalten.

Der CDA-Leitsatz „Der Mensch ist wichtiger als die Sache – für eine humane Gesellschaft“ solle die Bürger gerade während Corona begleiten. „Vielleicht werden die Menschen, trotz Abstandsregelungen, wieder näher zusammenrücken, wie man zum Beispiel bereits an Nachbarschaftshilfe oder generationenübergreifenden Aktionen sehen kann, in denen junge Menschen anbieten, für Ältere einzukaufen“, so CDA-Kreisvorsitzender Günter Obermeier abschließend.