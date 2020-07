Der Gänsemarkt ist eine Erfindung

Am Rundgang nahmen fünf Personen teil. Eingeladen unter Einhaltung der Corona-Regeln hatte der Stadtmarketingverein. Die gleiche Führung gibt es am heutigen Mittwoch noch einmal: Damit genügend Personen in den Genuss der kurzweiligen Führung kommen, wurden zwei Termine angeboten. Horst Schürmann freute sich über die Resonanz und ergänzte, obwohl es die meisten Teilnehmer wussten: „Bald haben wir auch ein Westertor.“ Schürmann führte fundiert, aber auch mit einer ordentlichen Portion Humor durch die Innenstadt.

Lübbecke war ein Knotenpunkt

Lübbecke ist im Jahr 775 das erste Mal erwähnt worden und besitzt seit 1279 Stadtrechte. Auf der Tour gab Horst Schürmann zahlreiche Anekdoten und geschichtliche Hintergründe zum Besten, die aufhorchen ließen. So würden die Stadttore ebenso wie die Gräben oder Wälle wie Niederwall und Geistwall und nicht zuletzt die Bundesstraßen B 239 und B 65 darauf hinweisen, dass Lübbecke schon zu Mittelalterzeiten und Zeiten der Bistümer eine zentrale Rolle gespielt habe.

Wie in vielen anderen Städten gebe es Straßennamen, die nach Zünften benannt sind, wie Bäcker- oder Gerberstraße. Auch der Name Scharnstraße sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen. „Angelehnt an das Wort ‚Carne‘ aus dem Lateinischen hat diese Straße etwas mit Fleisch zu tun.“ Mehrere Schlachter und Metzger seien hier einst beheimatet gewesen.

Köttelbeke wurde zur Bäckerstraße

Gleich zu Beginn ging Schürmann auf den Namen Gänsemarkt ein und klärte auf: „Ich kenne in Norddeutschland keinen Gänsemarkt, wo irgendwann einmal Gänse oder Enten verkauft wurden, in Lübbecke jedenfalls nicht.“ Manchmal würden Namen wohl gewählt, weil sie schön klingen. „Die Bäckerstraße hieß vorher Köttelbeke“ so der Stadtführer. Kein schöner Name, dachten sich die Anwohner und machten sich für die Umbenennung stark. Auch einige Namen früherer Politiker seien aufgrund ihrer Vergangenheit von Straßenschildern getilgt worden.

Dabei war der Straßenname passend gewählt: Dem Vernehmen nach gab es in der Köttelbeke nämlich einen künst­lichen Wasserlauf, mit dem die Köttel der Pferde von der Straße gespült wurden. Die Wölbungen links und rechts der Spur seien mit Absicht gelegt worden. Auch der Abfall wurde darin mit einem Besen die Straßen hinunter geschoben. Wenn Schürmann erzählte, ließ er die alten Zeiten mit Pferdefuhrwerken aufleben. Er zeigte auf die Lange Straße, die von wichtigen Leuten im Jahr 1682 noch als „Matsch- und Mottgeweg“ beschrieben wurde, weil sie ungepflastert, matschig und holprig war und den Handel in dieser Gegend erschwerte.

Die verkannte Ronceva

Ins Schwärmen geriet er, als es nicht um eine Straße, sondern um die Ronceva ging. Den Bach, der vom ­Lübbecker Berg kommend die Stadt durchquert. „Der hat so einen schönen Namen, fast schon mediterran.“ Die Straße „An der Ronceva“, im Industriegebiet, wo das Gauselmann-Werk sitzt, aber eben weit weg von der Quelle und vom Flusslauf, würdige die Ronceva zumindest einmal. Dabei verdanke ihr Lübbecke (hlidbeki, also kleiner Bach) doch seinen Namen. Das würde dem Rhein nicht passieren, so Schürmann mit Schalk in der Stimme. Zwölf Mühlen habe der Bach seinerzeit mit Wasser gespeist. „Der Parkplatz und die zur früheren Hucke-Gruppe gehörende Näherei ‚Königsmühle‘ sollen an diese Zeit erinnern.“

Abschluss der Tour war an der Tonstraße. „Die hieß früher Totenstraße“, so Schürmann. Die Straße war der letzte Weg hinauf zum Friedhof. Zweimal wies Schürmann während des Rundgangs auf die Stelen in der Fußgängerzone hin, die insbesondere vor Brillen- und Uhrmachergeschäften und Juwelieren stehen. „Diese Pömpel hat Lübbecke seinerzeit aufgestellt, weil die Stadt zeigen wollte, dass sie hundefreundlich ist. Da dürfen die Hunde ranpi...“, sagte er augenzwinkernd. In Wahrheit sind sie dort zur Einbruch-Sicherung der Geschäfte angebracht worden. Kurios: Einmal habe gerade in dem Moment, als er die (erfundene) Geschichte bei einer vorherigen Tour erzählte, ein Hund tatsächlich an einer solchen Stele sein kleines Geschäft verrichtet.

Jüdisches Leben unterrepräsentiert

Nachdenklich teilte Horst Schürmann den Zuhörern am Ende noch mit, dass es in Lübbecke nur eine Straße gibt, die nach einem jüdischen Mitbürger benannt wurde: Max Lazarus, Musiker und Lehrer, der bis zur Zeit des NS-Regimes in Lübbecke lebte. Er habe es damals geschafft, rechtzeitig nach Palästina zu fliehen. Die Enkel und Urenkel würden regelmäßig nach Lübbecke zu Besuch kommen.