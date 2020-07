Gehlenbecker feiern 900 Jahre plus eins

Im September gibt es für alle Ungeduldigen eine Überraschung

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, haben sich die Initiatoren eine kleine Überraschung ausgedacht. „Was sich hinter unserem Überraschungspaket verbirgt, soll aber noch nicht verraten werden“, erklärt Janine Kuhlmann. Nur soviel, es sei ein Geschenk für alle, die sich auf die 900-Jahrfeier freuen. Im September werde das Geheimnis gelüftet.

Janine Kuhlmann gehört zu einem Initiativkreis von Vertretern der Gehlenbecker Vereine. Sie treffen sich regelmäßig, um das Jubiläum zu planen. „900 Jahre, das ist schon etwas. Wir feiern die erste urkundliche Erwähnung von Gehlenbeck“, erklärt Pastorin Barbara Fischer. Die Vorbereitungen für das Ereignis laufen seit geraumer Zeit auf Hochtouren.

Die Gehlenbecker hatten extra einen Kalender aufgelegt, in dem alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2020 aufgeführt sind. Das Jubiläum sollte mit vielen kleinen Events gefeiert werden. Das sei durch die Corona-Pandemie leider verhindert worden, sagt Schulleiterin Silke Gillar. Nun mussten Alternativen her.

900-Jahr-Bestehen soll im Kleinen immer wieder Erwähnung finden

So gab es zum Beispiel eine Schatzsuche in Form einer Foto-Rallye im Wald, einen Malwettbewerb oder eine Blutspende-Aktion des TuS Gehlenbeck. „Wir ver­suchen, die Zeit bis zur Feier zu überbrücken und so gut wie möglich zu nutzen“, erklärt Silke Gillar. Das Ziel sei, dass die 900 Jahre nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb solle das Ereignis im Kleinen immer wieder Erwähnung finden. So nähere sich Gehlenbeck Stück für Stück der großen Feier im nächsten Jahr.

Die Pandemie habe aber nicht nur Nachteile gehabt, erklärt Pfarrerin Barbara Fischer. Sie hätte das Dorf zusammengeschweißt. Alle hätten sich super verhalten, fügt Melanie Wittemeyer vom gleichnamigen Gartenbaugeschäft an. Vor allem die stetig wechselnden Maßnahmen seien eine Herausforderung gewesen, aber sie hätten immer wieder Zuspruch bekommen, dass sie trotz alledem für die Gehlenbecker vor Ort da gewesen wären.

Pandemie stärkt den Zusammenhalt

Auch Dominik Stuwe, Inhaber der Bäckerei Oltersdorf, wollte während der Hochphase aus der Not eine Tugend machen und bot Mehl und Hefe statt zum Verkauf in Form einer Spendenaktion an. Dabei seien bis jetzt 400 Euro eingenommen worden, die den Kindergärten im Ort zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Spendenschwein stehe immer noch in der Bäckerei, wer also noch etwas hineinwerfen wolle, sei herzlich willkommen, so Stuwe.

Grundsätzlich sei es in den vergangenen Monaten von großem Vorteil gewesen, dass sie auf dem Dorf leben, erklärt Gillar. Die Nachbarschaftshilfe habe hier wirklich gut funktioniert. Und das Verbreiten der Schulaufgaben sei, wenn es mal digital nicht funktioniert habe, in letzter Instanz einfach per Rad erledigt worden. „Man kennt sich ja, und fährt dann einfach schnell vorbei.“ Gott-sei-Dank hätten in dieser Zeit die Gottesdienste fast regelmäßig stattgefunden, erklärt Barbara Fischer. „Wir haben den Vorteil, dass wir uns Orte suchen konnten, wo wir Platz hatten, zum Beispiel den Pfarrgarten. So konnten wir während der Gottesdienste auch gemeinsam singen“, sagt die Pastorin.

Nun soll das öffentliche Leben auch im Gehrmker Hius wieder losgehen. Die erste Familienfeier im Heimathaus habe es schon gegeben. Und nun könnten hier auch standesamtliche Trauungen stattfinden, erklärt Gerhard Terstegge. Ab Oktober soll dann das monatliche Kaffeetrinken des Heimatvereins und der Dorffrauen wieder angeboten werden.

Ohne Corona wäre das alles anders gelaufen, aber das könnten sie nicht ändern, sagt Silke Gillar zum Abschluss. Corona dürfe nur nicht so einen großen Stellenwert haben, dass das, was seit Jahrhunderten gewachsen sei, zur Nebensache würde. „900 Jahre Gehlenbeck sollen trotz Corona nicht vergessen werden“, sagt sie. „Die Freude auf das Fest wird nächstes Jahr umso größer sein.“