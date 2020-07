Sie wurde begleitet von Klaus-Jürgen Bernotat (CDU-Fraktionsvorsitzender) und Fred Grundmann (CDU-Kandidat für den Wahlbezirk Stockhausen).

Melkroboter

Inhaber Wilm Treseler, seine Frau Tanja sowie seine Eltern Karl-Heinz und Annegret führten die Besucher über ihren Milchhof, der etwa 60 Milchkühe beherbergt. Jede Kuh gibt täglich durchschnittlich 35 Liter Milch, wie die Besucher erfuhren. Als besonders interessant erachteten diese den im Jahre 2014 in Betrieb genommenen Melkroboter, der die Kühe mehrmals täglich vollautomatisch melkt. Auch die Fütterung erfolgt automatisch und genau dem jeweiligen Tier angepasst. Die Stalldächer wurden bereits vor vielen Jahren mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, so dass der notwendige Strom überwiegend aus regenerativer Energie gewonnen werden kann. Die Kühe verbleiben etwa fünf Jahre im Bestand, wie Familie Treseler informierte. Der Nachwuchs wird selbst herangezüchtet. Jede Kuh wirft pro Jahr ein Kalb; auch Zwillingsgeburten sind nicht selten.

Neben der Milchwirtschaft betreibt Familie Treseler auch Ackerbau auf einer Fläche von etwa 100 Hektar. Überwiegend werden Mais, Weizen und Gerste angebaut, auf einer kleineren Fläche auch Mais mit Sonnenblumen gemischt. Der Anbau dient vor allem zur Fütterung der insgesamt 60 Milchkühe.

Ausbildung

Überdies berichtete Wilm Treseler, dass in seinem landwirtschaftlichen Betrieb auch junge Menschen eine Ausbildung machen könnten. Momentan absolviere gerade ein junger Mann auf dem Hof sein erstes Ausbildungsjahr. Überhaupt gebe es keine Probleme, Nachwuchs zu finden, und der Berufswunsch „Landwirt" sei immer häufiger für junge Menschen attraktiv, die nicht von einem Bauernhof stammten.

Auch über die Probleme in der Landwirtschaft berichtete der Landwirt. So seien die Erzeugerpreise zu gering, und man sei immer wieder von den großen Lebensmittelkonzernen abhängig, die die Preise diktierten. In diesem Zusammenhang sei ein Umdenken der Verbraucher notwendig.

Beeindruckende Technik

Nach beinahe zwei Stunden ging ein „interessanter und informativer Besuch“ zu Ende, da waren sich die Gäste einig. Alle Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von der Technik, mit der Landwirtschaft betrieben wird. Kathrin Böhning versprach, die angesprochenen Themen in jedem Fall mitzunehmen, zu bearbeiten beziehungsweise weiterzugeben. Im September wird sich zeigen, ob sie dies in ihrer Funktion als neue Bürgermeisterin tun kann.