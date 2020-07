Kommunikation ist der Schlüssel

Lübbecke (WB). Immer um Ausgleich bemüht: Dieter Lange ist seit 21 Jahren Schiedsmann in Lübbecke. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt er, was seine typischen Aufgaben als Schiedsmann sind und was er in seiner langjährigen Tätigkeit alles erlebt hat.

Von Eva Rahe