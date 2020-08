Es gibt Schätze im Wald

Janine Kuhlmann erzählt: „Die Route war auch bei Großeltern und Enkeln sehr beliebt. Viele Enkel von auswärts besuchen in den Ferien ihre Großeltern, und da bot sich ein Abenteuer-Spaziergang im Wald scheinbar an. So wurden Grüße aus Mülheim, Neuss, Bonn, München und Berlin hinterlassen. Die Schatzsuche wurde auch für einen Kindergarten-Abschied, einen Kindergeburtstag und eine Ferienspielaktion des Ludwig-Steil-Hofes genutzt.“

Auch Erwachsene gingen gern den Hinweisen nach. Mit der Zeit habe sie viele Unterstützer bei der Kontrolle der Hinweise gehabt, „die die Fotos zurechtrückten oder mich informierten, wenn ein Hinweis fehlte. So landete auch der ein oder andere ‚erwachsene‘ Gruß in unserem Schatzbuch“.

Drei-Kilometer-Tour durch den Wald

Bis einschließlich Sonntag, 9. August, können Interessierte die Fotos am Wegesrand entdecken und der Route folgen. Der TuS Gehlenbeck freut sich über liebe Grüße von fröhlichen Entdeckern. So funktioniert es: Am Waldparkplatz „Schweineplatz“ in Gehlenbeck befindet sich ein Schild, auf dem die Schatzsuche erklärt ist. Von dort führen kleine Fotohinweise die Sucher auf eine etwa drei Kilometer lange Tour durch den Wald. Die Fotos zeigen jeweils den Platz, an dem der nächste Hinweis zu finden ist. Die Fotos werden direkt wieder zurückgelegt, so dass auch der nächste Entdecker den Hinweis nutzen kann.