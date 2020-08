„Herr Landrat, entscheiden Sie!“

Lübbecke (WB). Was haben die Warburger und die Bürener, was die Lübbecker nicht haben? Die Antwort: Sie dürfen auf Wunsch ihr heimisches Altkennzeichen – WAR oder BÜR – auf ihr Auto-Nummernschild prägen lassen. Die Autofahrer im Altkreis Lübbecke haben diese Möglichkeit nicht. Der Kreistag hat 2012 entschieden, dass das Einheitskennzeichen MI verpflichtend bleibt. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG), zu der auch die Lübbecker WL gehört, macht sich jetzt dafür stark, dass sich dies doch noch ändert – mit einem Appell an den scheidenden Landrat von der SPD.

Von Friederike Niemeyer