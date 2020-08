Jetzt geht’s barrierefrei in die Kirche

Lübbecke (WB). Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, wenn sich der Innenraum einer Kirche plötzlich in eine Baustelle verwandelt. Viele Gerüste bis unter die hohe Decke dominierten zu Jahresbeginn das Bild in St. Johannes Baptist am Niederwall in Lübbecke. Es gab viel zu tun – und zwar wesentlich mehr, als die Verantwortlichen zunächst gedacht hatten, wie sich im Verlauf der Sanierung herausstellte. Jetzt sind die letzten Arbeiten in dem Gotteshaus abgeschlossen worden; Gottesdienste waren bereits ab Mai wieder möglich.

Von Stefan Lind