Brunnen hat „Totalschaden“

Lübbecke (vw/WB). Eine schlechte Nachricht hatte Dirk Raddy in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend zu verkünden. Der Brunnen am Gänsemarkt hat einen „Totalschaden“. „Der Brunnen ist nicht mehr betriebsbereit. Im Bereich der Zu- und Ableitung, des Schachtes und auch des Beckens müsste alles saniert werden“, berichtete der Finanzdezernent. Es gebe keine Möglichkeit, den Brunnen provisorisch in Betrieb zu nehmen.

Von Westfalen-Blatt