Ein toller Liederabend

Lübbecke-Nettelstedt (WB). Drei bezaubernde Damen und zwei galante Herren haben am Samstag dem Bühnenstillstand in Nettelstedt getrotzt. Genau genommen waren es natürlich nicht nur fünf, sondern 25 Personen, die am Samstagabend den Kulturbetrieb in Nettelstedt kurzzeitig reanimierten, denn gut 20 ehrenamtliche Theaterfreunde aus den Sparten Technik und Organisation, legten sich schon mehrere Wochen im Voraus ins Zeug, um ihrem Publikum ein tolles und vor allem echtes Live-Musikerlebnis zu bieten.

Von Peter Götz