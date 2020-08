Die Diagnose lautet Querschnittlähmung. Der 34-Jährige, der sich seit 21 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und in seiner Heimatstadt Jugendfeuerwehrwart ist, ist nun auf einmal selbst auf Hilfe angewiesen. In einer Spezialklinik in Hamburg kämpft er sich derzeit zurück ins Leben.

Gemeinsam mit seiner Frau Sonja und seinen beiden kleinen Kindern – sein Sohn ist drei Jahre alt und seine Tochter wird in diesen Tagen ein Jahr alt – bewohnt er im Haus seiner Eltern das Obergeschoss. Doch die Treppe stellt nun ein unüberwindbares Hindernis für Sascha Burkamp dar. Für einen Treppenlift ist der Flur zu eng. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand der Löschgruppe Gehlenbeck, einem Ortsteil von Lübbecke, dazu entschlossen, einen Spendenaufruf zu starten.

So sollen 50.000 Euro für den Umbau des Hauses zusammenkommen. Feuerwehrkamerad Dominik Stuwe organisiert den Spendenaufruf. Er hat bereits zahlreiche Rückmeldungen bekommen, „die meisten nett und herzlich“, wie er berichtet. „Wenn jemand wie Sascha, der seit Jahrzehnten anderen Mitmenschen ehrenamtlich hilft, nun selbst Hilfe braucht, sollte es uns eine Selbstverständlichkeit sein, ihn und seine Familie nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen“, sagt Dominik Stuwe. Bisher seien bereits 20.000 Euro an Spenden eingegangen.

Wer Sascha Burkamp und seiner Familie ebenfalls helfen möchte, erfährt mehr zu den Spendenmöglichkeiten auf der Facebook-Seite „Feuerwehrkamerad in Notlage“.