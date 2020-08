Abgelehnt – aber einig in der Sache

Lübbecke (vw/WB). Dass ein Antrag abgelehnt, aber trotzdem umgesetzt wird, kommt nicht allzu oft vor. So aber geschehen mit einem Antrag der Grünen, der in der Sitzung des Rates am Donnerstagabend behandelt wurde. Fraktionsvorsitzender Heinrich Stenau hatte gefordert, 5000 Euro für die Installation von fünf Fahrradboxen mit Lademöglichkeit für Elektroräder am Lübbecker Bahnhof in den Haushalt für 2021 einzustellen.

Von Westfalen-Blatt