HBB kündigt Abriss an

Lübbecke (vw/fn/WB). In Sachen Westertor-Projekt in der Innenstadt gibt es Neuigkeiten. „Die HBB nimmt die letzten Hürden für die Umsetzung des Einkaufsquartiers Westertor in Lübbecke und startet in den nächsten Tagen mit dem Bauvorhaben für das Einkaufsquartier in der Innenstadt von Lübbecke“, heißt es von Seiten des Investors. Vor dem eigentlichen Neubau werden zunächst die Bestandsgebäude abgerissen. Im jahr 2022 soll alles fertig sein.

Von Westfalen-Blatt