Wahl-Newsblog für den Altkreis Lübbecke

Sonntag, 13. September

16.53 Uhr: Blick nach Minden

Wir werfen einen Blick in die Stadt Minden. Bis 16 Uhr haben dort 13.313 Bürger gewählt, das entspricht 20,7 Prozent. Addiert man hier die sehr hohe Zahl an Briefwählern dazu – 14.545 haben einen Antrag gestellt –, kommt man auf eine zwischenzeitliche Wahlbeteiligung von rund 43,3 Prozent.

14.37 Uhr: Wahlbeteiligung bis 12 Uhr

Bis 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung in Lübbecke bei 34,59 Prozent. Das teilt die Kreisverwaltung mit. In Espelkamp lag sie bei 29,12 Prozent, in Hüllhorst bei 38,78 Prozent, in Preußisch Oldendorf bei 35,16 Prozent, in Rahden bei 35,80 Prozent und in Stemwede bei 34,33 Prozent. Die Zahlen setzen sich aus den abgegebenen Stimmen in den Wahllokalen und der Briefwahl zusammen.

8 Uhr: Die Wahlen laufen

Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. In Zeiten der Corona-Pandemie haben viele Bürger auch von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Da mit Heinrich Vieker (bisheriger Bürgermeister in Espelkamp) und Dr. Ralf Niermann (bisheriger Landrat) zwei Amtsinhaber nicht wieder angetreten sind, wird es an diesen Positionen auf jeden Fall Veränderungen geben. Allerdings sind in beiden Fällen Stichwahlen sehr wahrscheinlich.