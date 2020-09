Frank Haberbosch setzt sich durch

In einer ersten Reaktion spielte Frank Haberbosch auf die zuletzt immer wechselnden Amtsinhaber an: „Ich freue mich. Wir betreten ja Neuland mit der Wiederwahl. Als Bürgermeister lebe ich immer in dem Wissen, dass man nicht jedem gefällig sein kann. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich aber mit gutem Gewissen nach Hause gehen können.“

Höhenflug der Grünen

2015 war Frank Haberbosch mit 59,0 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden. Er hatte in allen 19 Wahlbezirken die Nase vorn gehabt. CDU-Kandidat Dirk Raddy hatte 41,0 Prozent erzielt. Dieses Mal war es etwas knapper. Die Herausforderin konnte mit Sicherheit auch vom Höhenflug der Grünen profitieren, der sich auch im Stadtratsergebnis zeigte: Nach zuletzt drei Sitzen im Rat können die Grünen nun dank des Ergebnisses von 17,2 Prozent sechs Kandidaten in den Rat entsenden. Darunter auch Spitzenkandidatin Kathrin Böhning.

Die Kandidaten mussten lange zittern, bis das Ergebnis feststand, weil zunächst Landrats- und Kreistagswahlen ausgezählt wurden. Eine kleine Gruppe verfolgte in der ehemaligen Kantine des Rathauses die Ergebnisse aus den Wahllokalen. Gegen 20 Uhr reckte SPD-Stadtverbandsvorsitzender Andreas Schröder eine Faust in die Höhe: Da stand nicht nur fest, dass es wohl für Bürgermeister Frank Haberbosch reichen würde, sondern auch, dass sowohl Torsten Stank als auch er selbst die ersten Direktmandate von 14 für die SPD gewonnen hatten. 2014 waren es 16 Sitze.

Aber auch die CDU konnte sich über Direktmandate freuen und erreichte 11 Sitze. Die weitere Sitzverteilung: Grüne 6, WL 3 Sitze, FDP 2 Sitze, Lübbecke konkret ein Sitz und die Linkspartei ebenfalls ein Sitz.

Kommentar

Selten sind die heimischen Wahlkämpfer so unsicher gewesen, wie eine Wahl ausgeht… Der Corona-Wahlkampf hat den Kontakt zum „scheuen Reh“, dem Wähler, sehr erschwert. Und angesichts der Alltagssorgen der Menschen in diesen Zeiten ist es auch schwer, mit politischen Themen zu ihnen durchzudringen.

Begünstigen diese Rahmenbedingungen nun die Amtsinhaber? Oder gehen doch vermehrt die (System-)Kritiker zur Wahl, um den Regierenden einen Denkzettel zu verpassen? Und welches Gewicht haben lokale Aufregerthemen wie in Lübbecke das Westertor-Einkaufszentrum?

SPD-Bürgermeister Frank Haberbosch konnte jedenfalls eine deutliche Mehrheit hinter sich versammeln. Die Strategie der CDU, mit den Grünen gemeinsam, eine Kandidatin dagegen zu setzen, die sich deutlich vom Amtsinhaber abgrenzt, hat nicht den ganz großen Erfolg gebracht. Es gab offenbar doch keine Wechselstimmung. Im Rat wird er es nun aber mit schwierigeren Mehrheitsverhältnissen zu tun bekommen.