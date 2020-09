SPD und WL verlieren Ratsmehrheit

Motivation

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Andreas Schröder, nun auch Ratsmitglied, sagte, dass seine Partei zwar schon zufrieden sei, nur zwei Sitze gegenüber dem sehr guten Ergebnis von 2014 abgeben zu müssen. „Aber das ist kein Grund, sich zurückzulehnen, sondern Motivation, gestaltend mitzuwirken.“ Schröder sieht das Ergebnis auch als Bestätigung für den SPD-Wahlkampfstil: „Mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind wir auf dem richtigen Weg.“ Er sei gespannt, wer auf die SPD zukomme – und auch wie die CDU jetzt bei den Themen Freibad und Westertor handeln werde. Erster Ansprechpartner für die SPD sei die WL, mit der man harmonisch zusammengearbeitet habe. „Aber vielleicht sind wechselnde Mehrheiten ja auch mal erfrischend für Lübbecke.“ Einen großen Wunsch äußerte Schröder auch noch: „Wir müssen von persönlichen Befindlichkeiten wegkommen. Daran dürfen wir nicht die Geschicke der Stadt Lübbecke knüpfen.“

Die WL musste ein Mandat abgeben: Es fehlte nach dem Teilausbau des Weingartens offenbar das große Mobilisierungsthema.

Sechs Direktmandate für CDU

Der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, Matthias Werneburg, kann sich über sechs Direktmandate im Rat und drei im Kreistag freuen, und wohl auch über die Stärke der Grünen. Gemeinsam verfügen die Fraktionen, die zuletzt häufig an einem Strang zogen, über 18 Sitze. „Bei der Ratswahl hätte ich mir für die CDU aber ein besseres Gesamtergebnis gewünscht“, sagte Werneburg. Erreicht wurden 28,7 Prozent und elf Mandate. Mit den Grünen werde es demnächst Gespräche geben, „um die gemeinsamen Ziele abzustecken“. Auch mit den anderen Fraktionen wolle man reden: „Wir wollen nicht Opposition um der Opposition willen, sondern konstruktive Politik für die Bürger.“

Grünen-Vorsitzender Siegfried Gutsche ist wie seine Spitzenkandidatin Böhning und Fraktionschef Heinrich Stenau jetzt auch im Stadtrat. Noch ist nicht bekannt, wer von den dreien nun den Fraktionsvorsitz übernimmt. Auch das wird Auswirkungen auf die künftigen „Allianzen“ im Rat haben.

Kleine Parteien

Die Frage wird sein, wie sich die kleinen Parteien verhalten: die FDP mit ihren zwei Sitzen und die Einzelkandidaten Bernd Sasse-Westermann (Lk) sowie Tanja Behring (Die Linke). Sie könnten zum Zünglein an der Waage werden, denn eine „große Koalition“ erscheint in Lübbecke illusorisch. Die Liberalen haben eine komplett neue „Mannschaft“ im Rat, Lübbecke konkret hat den Fraktionsstatus verloren, und die Linkspartei ist sowieso ganz neu dabei.

Mit 44 Prozent der Stimmen hat Kathrin Böhning, die Bürgermeisterkandidatin von CDU und Grünen, Amtsinhaber Haberbosch nicht schlagen können. Dennoch zeigte sie sich hoch zufrieden: „Dafür, dass ich aus dem Nichts gestartet bin und von vielen belächelt wurde, dafür finde ich das Ergebnis sensationell.“ Es zeige, dass doch sehr viele Lübbecker eine Veränderung gewollt hätten. Sie gratulierte Frank Haberbosch zur Wiederwahl und betonte, dass sie sich im Rat mit voller Kraft für Lübbecke einsetzen werde.

Kreisebene

Bei der Landratswahl sind zwei Kandidaten mit Lübbecke-Bezug angetreten. Siegfried Gutsche (Grüne) erhielt von den Lübbeckern mit 21,3 Prozent überproportional viel Zustimmung (kreisweit 15,4 %), und auch Ingo Ellerkamp (SPD) konnte in Lübbecke mit 33,2 Prozent (kreisweit 31,5 %) wie auch in seinem Heimatort Petershagen (42,6 Prozent) besonders punkten. Am meisten Stimmen erhielt auch in Lübbecke die CDU-Kandidatin Anna Bölling: 40,4 Prozent.