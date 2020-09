Zur Durchführung der Abbrucharbeiten sind einige verkehrliche Einschränkungen und Veränderungen der Verkehrsführung nötig. So wird die Wallstraße ab Einmündung Papendiek halbseitig gesperrt und dadurch zur Einbahnstraße in Richtung Niedern­straße. Aus der südlichen Wallstraße auf Höhe des ehemaligen Kaufhauses Deerberg kann entsprechend nur nach rechts in die Niedernstraße abgebogen werden.

Nördlich des Parkhauses wird ein Bereich für Baumaschinen und -material abgezäunt, wodurch sich die Zufahrt zum Papendiek etwas verengt. Sie wird aber nach wie vor möglich sein.