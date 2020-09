Neues Geld für Glasfaserausbau

Lübbecke/Stemwede (WB). Vor gut zwei Monaten hatten sich vier heimische Bürgermeister zusammengetan und einen Brief an Bundesverkehrs- und Infrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben. Ihre Forderung: Der Breitbandausbau muss auch bei den Anschlüssen, die immerhin eine Internet-Grundversorgung bieten, auf den modernsten Stand gebracht werden. Auch diese sogenannten „grauen Flecken“ müssten verschwinden. Jetzt ist eine Antwort da, wie diese Zeitung auf Anfrage erfuhr. Demnach wird in Berlin bereits an einem passenden Förderprogramm gebastelt – in einem konkreten Zeitkorridor.

Von Friederike Niemeyer