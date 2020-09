Wartezeit wird versüßt

„Eigentlich wollten wir die 900 Jahre Gehlenbeck ja mit vielen tollen Feierlichkeiten begehen, aber da das nicht geht, haben wir uns eine Alternative überlegt“, sagt Pfarrerin Barbara Fischer. Die Mitglieder des Initiativkreises hätten sich Gedanken gemacht, wie man die Zeit bis zur Feier im nächsten Jahr verkürzen kann. Schließlich sollte die Erinnerung an das 900-jährige Jubiläum nicht verloren gehen, so Barbara Fischer. „Jetzt gibt es 900 Vertrösterlis für 900 Jahre Gehlenbeck“, erklärt Barbara Fischer. Melanie Wittemeyer vom gleichnamigen Gartenbau-Geschäft ergänzt, dass sie etwas hätten schaffen wollen, dass alle Gehlenbecker anspricht, ob jung, ob alt, ob männlich oder weiblich, ob zum Sport oder zum Einkaufen, so seien sie auf die Stoffbeutel gekommen. Und dass es Schokolade gibt, habe auch relativ schnell festgestanden, ergänzt sie. Sie hätten dann das große Glück gehabt, dass direkt gegenüber vom Gehrmker Hius Sara Kuhlmann ihr Grafikatelier „Die kleine Scheune“ betreibt. Sie hätte sich sofort bereit erklärt, den Entwurf eines passenden Layouts zu übernehmen.

Zentrales Motiv

Ausgangspunkt für den Entwurf von Sara Kuhlmann ist der Grappen, ein alter Kochtopf, der das Gehlenbecker Wappen schmückt. Dieser Grappen wurde von Sara Kuhlmann als zentrales Motiv aufgenommen und in einen modernen Rahmen gesetzt. Stilmittel wie „Handlettering“, Wimpeln und eine passenden Farbgebung würden dem Ganzen Schwung geben und es auflockern, so Kuhlmann. Der Inititiativkreis hat das große Glück, dass Sara Kuhlmann ihren Entwurf gespendet hat. „So kann der Erlös, der durch den Verkauf der Vertrösterlis zusammenkommt für ein tolles Extra für das Kinderfest verwendet werden, das im nächsten Jahr geplant ist“, erklärt Barbara Fischer.

Zu kaufen geben wird es die Vertrösterlis ab sofort in verschiedenen Verkaufsstellen im Dorf. Und die Auflage sei streng limitiert auf 900 Stück, darauf weist Barabara Fischer noch einmal ausdrücklich hin. Zudem hätten sie bei der Herstellung auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Stoffbeutel seien aus fairem Handel und Biobaumwolle und sie seien in Deutschland hergestellt worden, erklärt Sara Kuhlmann. Bei der Schokolade sei der Initiativkreis noch kritischer vorgegangen, fügt Melanie Wittemeyer an. Produziert worden sei sie bei der heimischen Firma Meybona aus Löhne und man habe es sich natürlich nicht nehmen lassen, die Schokolade vor Ort zu testen.

Das Kinderfest – und damit die eigentliche Jubiläumsfeier – wird dann im nächsten Jahr am geplanten Termin stattfinden, nämlich am 2. Oktober 2021. Die Feier soll dann auf dem Gelände der Grundschule und entlang der Bleichstraße bis hin zur Kirche stattfinden. Am 2. Oktober wird das Fest mit einem Gottesdienst beginnen.