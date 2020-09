Stichwahl für Landrat und Bürgermeister

Anna Bölling (CDU) tritt dabei gegen Ingo Ellerkamp (SPD) an. Die Bürger haben jetzt nur noch die Entscheidung zwischen diesen Kandidaten als Nachfolger für Dr. Ralf Niermann.

In Hüllhorst entscheiden die Bürger ob Bernd Rührup (SPD) oder Michael Kasche (CDU) als Bürgermeister ins Rathaus einziehen darf.

Ab 18 Uhr wird dieser Artikel laufend aktualisiert. Hier können Sie sich informieren, liebe Leser.

18.20 Uhr: Die Wahllokale haben geschlossen. In Rahden sind gut die Hälfte der Wahlbehzirke ausgezählt. Anna Bölling liegt mit 75 Prozent der Stimmen klar vorn. Die Wahlbeteiligung ist eher gering mit 17 Prozent. Noch fehlen aber die anderen Bezirke.

Auf Kreisebene sind um diese Zeit etwa ein Drittel der Stimmbezirke ausgewertet. Auch hier liegt Bölling mit knapp 65 Prozent vorn.

18.31 Uhr : Zwei Drittel der Kreiswahlbezirke sind ausgewertet. Anna Bölling (CDU) liegt mit knapp 64 Prozent der Stimmen vorn. Bei der Stichwahl zum Hüllhorster Bürgetrmeister liegt der CDU-Kandidat Volker Kasche mit knapp 56 Prozent vor dem SPD-Mann Rührup, der das Amt bisher bekleidete. Die Wahlbetiligung in Hüllhorst: Knapp 36 Prozent.

18.40 Uhr: Die Wahlbeteiligung im Kreis stabilisiert sich bei 19 Prozent.

18.41 Uhr: 17 von 19 Stimmbezirken sind in Hüllhorst ausgezählt. CDU-Herausforderer Kasche liegt mit knapp 58 Prozent auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung: 33 Prozent.

18.45 Uhr: Auch im SPD-regierten Lübbecke liegt die CDU-Landratskandidatin Anna Bölling mit knapp 61 Prozent der Stimmen vorn. Rahden: 74 Prozent; Stemwede 76 Prozent; Espelkamp 74 Prozent.

18.48 Uhr: Die Wahlbeteiligung in Rahden liegt nach Auszählung aller Stimmen bei 33,6 Prozent. Deutlich weniger Interesse zeigen die Wähler in Stemwede mit 15,3 Prozent und Espelkamp mit 14,2 Prozent.

18.54 Uhr: Bei der Bürgermeister-Stichwahl fehlt lediglich der Briefwahl-Bezirk in der Auszählung. Bernd Rührup konnte nach derzeitigem Stand lediglich in Niedringhausen-West (50 %), Holsen (56 %) und Schnathorst-Nord (53,3 %) die Mehrheit der Stimmen holen.

18.56 Uhr: Auch in Hüllhorst kann Anna Bölling - es fehlt noch die Auszählung der Briefwahl-Stimmen - die Mehrheit für sich verbuchen: 64,3 Prozent der Wähler sprechen sich für die CDU-Kandidatin aus.

18.58 Uhr: Ingo Ellerkamp hat nach derzeitigem Stand lediglich im Kreiswahlbezirk Petershagen - dort wo er wohnt - eine Mehrheit von knappen 51,25 Prozent.

19.09 Uhr: Es wird spannend. Der Hüllhorster Briefwahlbezirk ist noch nicht ausgewertet. Noch kommt kein Jubel für Michael Kasche auf. Man wartet in der Ilex-Halle auf die letzten Ergebnisse.

19.12 Uhr: Auch im Kreishaus in Minden warten die Politiker und Besucher gespannt auf die letzten Wahlbezirke. 19 von 310 Bezirken haben ihre Stimmen noch nicht ausgezählt. Die fehlenden Bezirke liegen jedoch dort, wo schon eine eindeutige Mehrheit für Anna Bölling besteht.

19.19 Uhr: Auch die Stadt Lübbecke ist mit der Auszählung der Landrats-Stichwahl fertig. Anna Bölling erhält in der Stadt 62,4 Prozent.

19.22 Uhr: Auch in Preußisch Oldendorf und Hüllhorst stehen die Ergebnisse der Landrats-Stichwahl fest: 65,8 Prozent in Preußisch Oldendorf und 64,7 Prozent in Hüllhorst.

19.32 Uhr: Die Auszähler des Hüllhorster Briefwahlbezirks machen es echt spannend. Gab es diesmal tatsächlich so viele Stimmen per Brief?

19.40 Uhr: Es steht fest: Hüllhorst hat einen neuen Bürgermeister. Es ist Michael Kasche (CDU) er setzten sich mit 58,2 Prozent gegen Amtsinhaber Bernd Rührup (41,8 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 54,3 Prozent.