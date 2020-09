Einer mit langem Atem

Lübbecke (WB). Zwei Fragen hatte Horst Bohlmann noch: „Habe ich bei all meinem Engagement meinen Mitmenschen mehr gegeben – oder habe ich mehr bekommen?“ Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Lübbecke ist am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung im Speisesaal der Lübbecker Werkstätten in seinen „Ruhestand“ verabschiedet worden und dankte dafür, dass er bei seinem ehrenamtlichen Engagement so viele interessante und positive Menschen kennen lernen durfte. 35 Jahre lang war er im Vorstand tätig, davon 32 Jahre als Vorsitzender. Zu seinem Nachfolger wurde Georg Droste gewählt. Der langjährige Vorstand der Sparkasse Minden-Lübbecke war zuvor Beisitzer bei der Lebenshilfe.

Von Andreas Kokemoor