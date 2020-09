Neuer Name für Klinik und Chefin

Lübbecke (WB). Sie ist zurückgekommen an ihre vertraute Wirkungsstätte, und doch ist die Aufgabe in vielen Teilen neu. Tanja Nestler ist seit Anfang September Geschäftsführerin am Krankenhaus Lübbecke, nachdem sie an diesem Standort der Mühlenkreiskliniken schon von 2011 bis 2016 als Geschäftsführerin tätig war, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Warda. Viele bekannte Gesichter grüßen sie auf den Fluren, und doch hat sich das Haus an der Virchowstraße auch verändert. Das wird schon an den derzeit laufenden Umbauarbeiten in der Notaufnahme deutlich.

Von Friederike Niemeyer