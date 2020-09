Bürgerinitiative „pro ZOB“ sieht sich bestätigt

Die Petitionen der Bürgerinitiative „pro ZOB“ und von Kerstin Wöbbeking (als Bürgerin der Stadt Lübbecke; Wöbbeking ist aktuell im Behindertenbeirat aktiv und künftig Ratsmitglied für die Grünen) wandten sich gegen die Neugestaltung der Haltestellen am Niederwall und kritisierten insbesondere die Barrierefreiheit sowie die Verkehrssicherheit als mangelhaft.

„Weniger optimal“

Der Petitionsausschuss hat nun in seinem Beschluss Verständnis für die Sorgen der sogenannten Petenten, also der Schreiber der Eingaben, geäußert. Schließlich sei der noch bestehende ZOB modern und zukunftssicher und habe ausreichend Kapazitäten für eine weitere Entwicklung des ÖPNV. Die Planungen für die neuen Haltestellen am Niederwall legen für den Petitionsausschuss nahe, dass „im Hinblick auf einige Merkmale (Übersichtlichkeit, Erweiterbarkeit, Trennung von ÖPNV und Individualverkehr) mit weniger optimalen Bedingungen gerechnet werden muss“.

Damit sieht sich die Bürgerinitiative in ihrer Sicht bestätigt. Ebenso in der Feststellung, dass „für sehbehinderte Menschen signalisierte Überquerungshilfen mit akustischen Zusatzeinrichtungen allerdings die größte Sicherheit und die besten Orientierungsmöglichkeiten bieten. Gestaltete Lebensbereiche wie die Verkehrsinfrastruktur müssen für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar sein.“

Thema Ampel mit akustischem Signal

Dies hatte der Petitionsausschuss allerdings als generelle Aussage formuliert. Auf den konkreten Fall bezogen, bestätigte das Gremium die Sicht von Verwaltung und Stadtrat, dass solch eine Ampel am Niederwall nicht möglich sei.

Des weiteren bittet der Petitionsausschuss die Stadt, bei der Planung alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um für sehbehinderte Menschen „eine zufriedenstellende Zugangsmöglichkeit zu erreichen“. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass Verwaltung und Rat der Stadt die Bauleitplanung mit den dazugehörigen Abwägungsprozessen „beanstandungsfrei“ durchgeführt hätten und dass bei solchen Planungen nicht jedes Bedürfnis berücksichtigt werden könne.

Auch die Stadt sieht sich nun bestätigt. „Niemand habe behauptet, dass die neue Situation optimal ist, es war eine Abwägung“, sagte Baudezernent Ingo Ellerkamp Mittwoch im Bauausschuss.

Die Bürgerinitiative und Kerstin Wöbbeking sehen in dem Schreiben aus Düsseldorf hingegen Rückenwind für ihre Einschätzung als „Fehlplanung“. Sie fordern weiter von der Stadt einen gleichwertigen Ersatz für den ZOB, getrennt vom Straßenverkehr. Nur so könne den elementaren Rechten von Behinderten entsprochen werden.