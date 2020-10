Sein Ziel war Leipzig, also buchte er sich ordnungsgemäß ein Ticket und fuhr los. Daheim hinterließ er lediglich einen Abschiedsbrief an seine Mutter. Die wiederum informierte die Polizei. Mittels Handyortung konnte der Junge im ICE nach Leipzig gefunden und von der Bundespolizei gegen 22.30 Uhr in Empfang genommen werden. Um 1.45 Uhr waren Mutter und Kind wieder vereint.

Überglücklich traten beide die Heimfahrt gen Nordrhein-Westfalen an. Der 12-Jährige fühlte sich nach eigener Aussage bei der Bundespolizei wohl und möchte auf jeden Fall noch einmal nach Leipzig kommen – dann aber mit oder zumindest mit Erlaubnis seiner Mutter.