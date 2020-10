Autos kollidieren auf Kreuzung

Lübbecke-Gehlenbeck (WB). Drei verletzte Personen und zwei schrottreife Autos ist die Bilanz eines Unfalls am frühen Mittwochnachmittag in Gehlenbeck. An der Einmündung des Dornwiesenweg an der Straße Stukendamm kollidierten dabei zwei Fahrzeuge. Alle drei Insassen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die Autos waren nur noch Schrott und mussten abgeschleppt werden.

Von Westfalen-Blatt