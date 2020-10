Premiere im Heimathaus

Neuer Hochzeitsort in Gehlenbeck verströmt rustikalen Charme

Lübbecke (WB/eva). Sie wollten in keinem Schloss heiraten und auch in keinem Park. Melanie und Marc Genau mögen es lieber urig und gemütlich. Deshalb waren sie positiv überrascht, als der Standesbeamte in Lübbecke ihnen anbot, im Gehlenbecker Heimathaus zu heiraten.