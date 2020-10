Eigene Weihnachtsgeschichten gesucht

Lübbecke (WB). Wer liebt sie nicht, die Advents- und Weihnachtszeit – den Duft von Plätzchen, Glühwein und Bratapfel? Von Kerzenschein, Adventskranz und Tannenbaum, von Liedern, Geschichten und jeder Menge Geheimnissen… In Lübbecke gibt es zudem eine besondere Tradition: die Lesungen in der Fußgängerzone. Was vor vielen Jahren mit den Schüpperle-Adventsgeschichten begann, hat sich über die Jahre zu einem beliebten Ritual entwickelt. So haben die kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer schon viel über Weihnachtsbräuche in aller Welt erfahren, warteten zusammen mit den Kindern im Holunderweg auf den Weihnachtsabend oder halfen Polly, dem kleinen Adventsstern.

Von Westfalen-Blatt